عقوبة 10 سنوات سجن وغرامة مليون ريال لمن يتعدى على موظفي الصحة

متابعات-فجر:

نبهت الإدارة العامة للشؤون القانونية بوزارة الصحة مدراء المديريات بالمناطق والمحافظات بإشعار موظفيهم باتباع طرق الحد من حالات الاعتداء اللفظي أو الجسدي على منسوبي الوزارة أثناء تأديتهم للوظيفة، أو استعمال القوة أو العنف أو التهديد؛ ليحصل منه على قضاء أمر غير مشروع أو ليحمله على اجتناب أداء عمل من الأعمال المكلف بها نظاماً.

وبحسب “سبق”، أنه أرسلت رسالة لمدراء المديريات بالمناطق والمحافظات، فإن على الموظف المعتدى عليه أن يبتعد قدر الإمكان عن المعتدي مع إبلاغ الأمن الصناعي فوراً، فيما يتطلب من الأمن الصناعي استكمال نموذج الاعتداء على الموظف وتسليم الحالة إلى النقطة الأمنية “أمن المنشأة”، أو الشرطة في حال عدم وجود نقطة أمنية.

وأكدت الإدارة القانونية أنه يجب الاتصال على الدوريات الأمنية في حالة عدم تمكن الأمن الصناعي من السيطرة على المعتدي وعدم وجود نقطة أمنية “أمن المنشأة”، أو إن كان المعتدي يحمل أي نوع من أنواع الأسلحة، أو في حال تسبب الاعتداء على الموظف بأضرار جسدية أو على المنشأة بأضرار مادية، على أن تتم متابعة القضية من قبل إدارة الشؤون القانونية بالمنطقة حتى يتم إصدار حكم قضائي متضمن للحق العام.

وأشار التنبيه إلى أن النظام يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز عشر سنوات، وبغرامة لا تزيد على مليون، أو بإحدى هاتين العقوبتين من يستعمل القوة أو العنف أو التهديد في حق موظف عام ليحصل منه على قضاء أمر غير مشروع أو ليحمله على اجتناب أداء عمل من الأعمال المكلف بها نظاماً.