الأرصاد: سماء غائمة على الحدود الشمالية ورياح مثيرة للأتربة على وسط المملكة

متابعات -فجر

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس ، اليوم الخميس، نشاط في الرياح الجنوبية المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية، يصحبهـا ارتفاع في درجات الحرارة على مناطق المدينة المنورة وحائل والجوف والحدود الشمالية والأجزاء الغربية من وسط المملكة.

واورد التقرير ، العوالق الترابية تؤثر على منطقة نجران والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية، في حين تكون السماء غائمة جزئياً على مناطق تبوك والجوف والحدود الشمالية.

وأضاف التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 16-36 كم/ ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، بينما تكون الرياح على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 16-36 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.