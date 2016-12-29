ضبط 60 الف لتر مسكر داخل مصنعا يديره عمالة وافدين بالشرقية

متابعات -فجر

تمكنت دوريات قوة الطوارئ التابعة لفرع المجاهدين بالمنطقة الشرقية،من ضبط عدد من العمالة الوافدة تدير مصنعًا للخمور داخل بيوت محمية في إحدى مزارع أم الساهك، وبداخله 60 خزانًا سعة الواحد منها 1000 لتر بمجموع 60 ألف لتر من مادة العرق المسكر جاهزة للتوزيع.

وألقت القبض على المتهمين وسلّمتهم والمعدات والأدوات المضبوطة الى الجهات المختصة ، وذلك بعد مداهمة المزرعة بعد التأكد من محتوياتها وحاول بعض العمالة الهروب من الموقع، إلا أن الكمين المحكم الذي نصبته القوة أفشل محاولاتهم.

وقال مصدر أمني ان العمالة تخصصت في تصنيع الخمور داخل المزرعة ثم بيعها لزبائنهم مقابل مبالغ مالية في مواقع محددة.

فيما طالب أصحاب المزارع المجاورة بمعاقبة هؤلاء المتهمين، واشادوا بجهود رجال الأمن في شتى المجالات، مؤكدين انهم مصدر الأمن والامان للجميع.