تجبني تلك الاطعمة تساعد على تسريع الشيخوخة !!

متابعات :فجر

اثبتت دراسة جديدة أن هناك بعض الأطعمة المصنوعة من القمح وحتى الكامل منه، هي الأسوأ حيث تساعد على تسريع الشيخوخة، فيبدو من يأكلها أكبر من سنه الحقيقي بـ10 سنوات أو أكثر.

واكدت الدراسات أن القمح يحتوي على نوع استثنائي من الكربوهيدرات يعرف بـ”أميلوبيكتين آي”، وقد أثبتت تجارب عديدة أنه يرفع نسبة السكر في الدم، أكثر مما يفعله تناول السكر بحد ذاته.

وتوصلت التجارب انه عند تناول أطعمة مصنوعة من القمح، مثل الخبز والكعك والمعجنات وغيرها من المنتجات، ترتفع نسبة السكر بالدم بسرعة قياسية، ومع مرور الوقت تتشكل في الجسم مواد تسرّع الشيخوخة.

لذلك يجب تجنب تناول الاطعمة التي تحتوي على القمح حتى وإن كانت صحية، لأن ذلك يؤثر على الشباب، ويسرع ظهور التجاعيد.