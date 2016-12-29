الشرطة الصينية تقتل 4 أشخاص بعد هجوم بعبوة ناسفة

متابعات -فجر

اقدمت الشرطة في شمال غربي الصين على قتل 4 أشخاص بالرصاص بدعوى أنهم قاموا بتفجير عبوة ناسفة أسفرت عن مقتل شخص وإصابة 3 آخرين، بعدما اقتحموا مكتباً للحزب الشيوعي بسيارة، بحسب وسائل إعلام رسمية.

واكدت بوابة “تيانشان نت” الإخبارية الخاضعة لإدارة مسؤولي الحزب الشيوعي، أن “الشرطة قتلت 4 من مثيري الشغب بالرصاص أثناء هجوم إرهابي في مقاطعة مويو بمنطقة شينجيانج ذاتية الحكم ظهر أمس الأربعاء”.

وأوصحت وكالة أنباء الصين الجديدة بأن “النظام الاجتماعي المحلي يظل مستقراً”، بحسب بيان صدر عن مكتب لجنة الإعلام الإقليمي للحزب الشيوعي.