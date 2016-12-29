مصور الملك سلمان يكشف عن أكثر المواقف تأثيرا في مشاعر خادم الحرمين

متابعات -فجر

تحدث بندر الجلعود، المصور الخاص لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، عن أكثر المواقف التي أثرت في مشاعر خادم الحرمين، ورصدها أثناء عمله منذ أن كان الملك سلمان ولياً للعهد.

واوضح الجلعود إن أكثر المواقف التي تأثر بها خادم الحرمين الشريفين، كان أثناء دفن جثمان أخيه الملك عبدالله –رحمه الله-؛ حيث ذرفت دموعه حزناً على فراقه ، بحسب الشرق .

وأضاف واللحظة الأخرى ،هي لحظة تخرج نجله الأصغر الأمير راكان كانت أيضاً لحظة مؤثرة في حياته وأثرت في مشاعره بشدة؛ حيث جلس يراقب نجله ليلة حفل تخرجه من الثانوية، وبدا أباً بسيطاً حميمي النظرات.