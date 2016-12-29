“الحبة المعجزة”.. تفقدك أكثر من 24 كيلو في شهرين

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عادة ما يبحث الكثير من الأشخاص على سبل للتخلص من الوزن الزائد والذي يكون مزعجا في أغلب الأوقات، كما يكون اتباع الحمية مرهقا في نفس الوقت.

مؤخرا ظهرت “حبة المعجزة” التي ربما تكون المخلص الطبيعي للوزن الزائد، حيث أثبت أن هذه الحبة تمكن من فقدان 24 كيلو في أقل من شهرين تقريبا، الشيء الذي جعلها تكتسب شعبية واسعة في الولايات المتحدة، بعد أن تم التحدث عن فوائدها في إحدى حلقات البرنامج التلفزيوني الشهير “الدكتور أوز “.

كيف تفقد هذه “الحبة المعجزة”..الوزن الزائد؟

أكد خبير التغذية الفرنسية الدكتور جيلبير أن هذه الحبة هي “البن الأخضر”، الذي يلعب دورا مهما في فقدان الوزن الذي يصل الى “24 كيلو” في مدة أقل من شهرين، وهي المدة التي تبدو قياسية مقارنة مع أنظمة الحمية المختلفة، لكن الشيء الأهم أنه لا يترك أي آثار جانبية.

وأوضح الخبير أن “هذا النوع من البن الأخضر عُرِف أولا في كندا، ثم انتقل إلى سويسرا وفرنسا، وهو عبارة عن بن مركّز غير محمص،ومنزوع منه مادة الكافيين، وهو يؤثر في التمثيل الغذائي ليمنع تكوين الدهون والسكريات ثم يستبعدها”.

وأشار إلى أن البن الأخضر قادر على حرق الدهون، ومع شرب فنجان منه يوميا يساعد في فقد الوزن 4 كيلوات في الأسبوع، ثم 4 أخرى في الأسبوع التالي، حتى تصل في نهاية الشهرين إلى فقد 32 كيلو.

أما للتخفيف من الوزن، فيقترح الخبراء تناول بين 700 و1050 ملليغرام من البن الأخضر يوميا، مشيرين إلى أن البن الأخضر يعمل كمنشط، ويسرع نظام الجسم، ويساعد القلب على ضخ المزيد من الدم إلى الأعضاء الحيوية.