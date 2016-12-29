عاجل فجر
“الجهات الأمنية” الإطاحة ب 7 جناة في ثلاث قضايا منفصلة ب “الرياض”

أترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

تغريدات تويتر

تكنولوجيا

أخبار المجتمع

المقالات

تابعونا على الانستجرام

الأرشيف

عناوين لأهم وآخر الأخبار

جميع التعليقات و الردود المطروحة لا تعبر عن رأي (صحيفة فجر الإلكترونية) بل تعبر عن رأي كاتبها