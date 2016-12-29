“النائب العام الإسرائيلي” يصدر تعليمات بفتح تحقيق جنائي مع “نتانياهو”

متابعات-فجر :

أصدر النائب العام الإسرائيلي، أفيشاي ماندلبليت، تعليمات لرئيس تحقيقات الشرطة بفتح تحقيق جنائي مع رئيس الوزراء، بنيامين نتانياهو، حسبما ذكرت صحيفة صحيفة”جيروزاليم بوست”مساء أمس الأربعاء.

وتم تحويل قراره إلى رئيس شعبة التحقيقات في الشرطة، وأن التعليمات تسمح باستدعاء نتانياهو إلى التحقيق تحت طائلة التحذير من أن أقواله ستستخدم ضده في حال تقديم لائحة اتهام.ويتوقع أن يجري تنسيق جلسة تحقيق مع نتانياهو في الأيام القريبة المقبلة.وسيجري التحقيق مع نتانياهو حول قضيتين، واحدة مركزية وأخرى ثانوية.ونقلت القناة العاشرة عن مصادر مطلعة على تفاصيل عملية تقصي حقائق أجريت بهذا الخصوص قولهم إن القضية المركزية هي “قضية مدعومة بأدلة”.وكانت تقارير إعلامية قالت إن نتانياهو مشتبه بتلقي رشاوى وخيانة الأمانة في ظروف خطيرة.