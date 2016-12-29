“محكمة الاستئناف” تصدر حكم بالسجن 3 سنوات و 600 جلدة ل “عراة كورنيش الدمام”

متابعات-فجر :

أصدرت محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية ، حكماً يقضي بعقوبة الشبان الثلاثة المتعرين بالسجن لمدة عام و200 جلدة لكل منهم، وذلك بعدما كانت المحكمة الجزئية بالدمام قد أصدرت حكمها الابتدائي بسجنهم 6 أشهر و200 جلدة مفرقة عليهم، توجيه تهمة إزعاج الآخرين ومخالفة الآداب الشرعية والعامة.

ووفقاً للمقطع والصور أن الشبان كانوا يتجولون بدراجات نارية في الكورنيش شبه عراة ويقومون بحركات غير أخلاقية ، بجانب مضايقة المارة رجالاً ونساء بحركاتهم ، ما دفع الحاضرين إلى الاتصال بالجهات الأمنية، حيث حضرت على الفور دورية أمنية وألقت القبض عليهم.