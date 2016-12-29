“وزير خارجية فرنسا” يشيد بخطاب كيري الشجاع

متابعات-فجر :

أشاد وزير خارجية فرنسا، جان مارك ايرولت، بخطاب نظيره الأمريكي، جون كيري، الذي كان دافع عن “حل الدولتين إسرائيل وفلسطين”.

وقال الوزير الفرنسي في بيان “أرحب بالخطاب الواضح والشجاع والملتزم لجون كيري لصالح السلام في الشرق الأوسط وحل الدولتين إسرائيل وفلسطين تعيشان جنباً إلى جنب في سلام وأمن”.وأضاف “أن فرنسا تشارك وزير الخارجية الأمريكي قناعته بضرورة تنفيذ حل الدولتين هذا”.وكان كيري أكد الأربعاء أن حل الدولتين “هو السبيل الوحيد” لتحقيق السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين وديمقراطية إسرائيل، لكنه حذر من أن هذا الحل بات “في خطر كبير”.وأكد إيرولت “لأن فرنسا لاحظت بدورها تآكل هذا الحل، فقد بادرت في يونيو إلى تنظيم مؤتمر دولي أول وستستقبل مجدداً شركاءها بباريس في 15 يناير المقبل”.ومن المقرر أن يشارك في المؤتمر 70 بلداً لكن في غياب الفلسطينيين والإسرائيليين، وهو يهدف إلى تجديد دعم المجتمع الدولي لحل الدولتين.لكن وزير دفاع اسرائيل أفيغدور ليبرمان دعا الفرنسيين اليهود إلى الاستقرار في إسرائيل معتبراً ذلك “الرد الوحيد على هذه المؤامرة” التي يمثلها في رأيه مؤتمر باريس.