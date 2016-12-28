بأمر الربيعة”.. الدكتور “السيالي” مديراً لصحة جدة

متابعات – فجر

أصدر وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة قرارًا بتكليف الدكتور مشعل بن مسفر السيالي للقيام بأعمال ومهام مدير الشئون الصحية بمحافظة جدة لمدة عام اعتبارا من تاريخ صدور القرار . والدكتور “السيالي” من مواليد عام 1969، وتخرج من جامعة الملك عبدالعزيز بجدة عام 1995، وحصل على تخصص الجراحة العامة وتخصص الزمالة الأسترالية في جراحة الحوادث والإصابات والعناية المركزة، عمل كطبيب استشاري في الجراحة العامة وجراحة الحوادث والإصابات في مستشفى القوات المسلحة بالهدا.

وكلف برئاسة أقسام الجراحة والحوادث والإصابات بمجمع الملك فهد الطبي العسكري بالمنطقة الشرقية، والتحق بالسلك العسكري من 1996 إلى 2015 ثم تقاعد برتبه عقيد طبيب‎، وكان يشغل مدير عاماً لصحة منطقة الباحة.

من جهته، أعرب الدكتور السيالي عن شكره وامتنانه لوزير الصحة على الثقة التي منحها له بقرار تكليفه مديرًا عامًا لصحة محافظة جدة.