التفاصيل الكاملة لحادثة الطالب المسلّح في مدرسة “تثليث” !

متابعات – فجر

كشف المتحدث الرسمي باسم الإدارة العامة للتعليم في بيشة إبراهيم الشمراني عن تفاصيل جديدة حول حادثة المشاجرة الجماعية التي وقعت بإحدى مدارس محافظة تثليث وأطلق فيها أحد الطلاب النار من سلاح رشاش.

وأوضح أن المشاجرة ناتجة عن مشاكل قبلية خارج المدرسة وأثرت تداعياتها على الطلاب داخل المدرسة، ما أدى لتشاجرهم ووقوع إصابات بينهم، لافتاً إلى أن الطالب الذي أطلق النار كان ضمن المصابين في المشاجرة.

وأفاد بأن الطالب خرج من المدرسة عنوة، وعاد وهو يحمل السلاح برفقة شخص آخر، وهدد عامل المدرسة حتى يفتح له الباب ويدخل إلى ساحة المدرسة، حيث أطلق النار على مبنى المدرسة وعلى منسوبيها.

وتابع الشمراني بأن أحد الطلاب تمكن من مباغتة مطلق النار وأخذ سلاحه، حيث تسلمه بعد ذلك مدير المدرسة وتحفظ عليه بعد سحب مخزن الرصاص منه.

وبعد مصادرة السلاح، تمكن أحد الطلاب مرة أخرى بمساعدة شخص آخر من خارج المدرسة من الدخول محاولين أخذ السلاح من غرفة الإدارة، موضحاً أن المعلمين استطاعوا منعهما حتى وصول الشرطة التي صادرت السلاح بعد ذلك وألقت القبض على المتورطين في الحادثة.