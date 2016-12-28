شاهد بالفيديو.. شاب يدهس آخر عمدًا إثر خلاف بينهما وشرطة القصيم تُوقفه

خاص – فجر

أطاحت شرطة منطقة القصيم بشاب دهس آخر إثر خلاف وقع بينهما، عقب انتشار مقطع فيديو يظهر الجريمة.وقال المتحدث الرسمي لشرطة منطقة القصيم الرائد بدر السحيباني إن وسائل التواصل الاجتماعي تداولت مقطع فيديو يظهر سائق سيارة من نوع “كامري” وهو يدهس شاباً آخر (٢٥ سنة)، على إثر خلاف وقع بينهما، مما أدى إلى تعرضه للإصابة.

وأضاف أن إدارة التحريات والبحث الجنائي تمكنت من تحديد هوية قائد المركبة والقبض عليه، وتبين أنه مواطن يبلغ من العمر 22 سنة، واتخذت بحقه الإجراءات الأولية اللازمة وجرى إيداعه التوقيف وإحالته لهيئة التحقيق والادعاء العام.