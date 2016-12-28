اتحاد الكرة يُعلن القائمة النهائية للمرشحين

متابعات – فجر

أعلنت لجنة الانتخابات قائمة المرشحين النهائية لانتخابات رئيس ونائب وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم 2016 وذلك بعد انتهاء فترة الانسحابات حيث شملت القائمة النهائية (4) مرشحين لمنصب الرئيس و(3) مشرحين لمنصب نائب الرئيس و(13) مرشح لمنصب عضو مجلس الإدارة.

هذا وأعلنت اللجنة أن الحملات الانتخابية للمرشحين تبدأ من اليوم الاثنين 2016/11/28 وحتى يوم الاقتراع السبت 2016/12/31 وذلك عبر كافة وسائل الاعلام المتاحة نظاماً.

كما أعلنت اللجنة عن تاريخ ومكان انعقاد الانتخابات والتي ستقام في مركز الملك فهد الثقافي بمدينة الرياض يوم السبت القادم 31 ديسمبر 2016 على أن تبدأ العملية الانتخابية باختيار الرئيس وقائمته ثم نائب الرئيس ثم أعضاء مجلس الإدارة، كما أعلنت لجنة الانتخابات عن باقي البرنامج الزمني لما بعد عملية الاقتراع لانتخابات مجلس إدارة الاتحاد السعودي 2016 والذي يتضمن فترة التظلمات والطعون لعملية الاقتراع وكذلك فترة الفصل فيها.