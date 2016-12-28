استحداث محطة جديدة للنقل الترددي بالمدينة المنورة

متابعات – فجر

استحدثت هيئة تطوير ⁧‫المدينة المنورة‬⁩ محطة جديدة للنقل الترددي لصالح مخطط الأمير نايف والأحياء المجاورة وستقل 5 حافلات بشكل يومي الأهالي إلى المنطقة المركزية المحيطة بالمسجد النبوي الشريف ، ما بين الساعة 3 عصرا وحتى الحادية عشر مساء ، يأتي ذلك في ظل سعيها لتوسعة نطاق الخدمة وشموليتها جميع الأحياء وفقا للكثافة السكانية لتنضم هذه المحطة إلى 7 مواقع سابقة هي : الأزهري ، الجرف ، الأستاد الرياضي ، سيد الشهداء ، العالية ، الخالدية ، الدعيثة.

يشار إلى أن مشروع النقل الترددي حظي باستحسان الأهالي، وساهم في الحد من الاختناقات المرورية بالمنطقة المركزية، من خلال إيصال المصلين للمسجد النبوي بتذكرة رمزية تبلغ قيمتها 4 ريالات ذهابا وإيابا.