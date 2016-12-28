إنفاذًا لأمر “سلمان الحزم”.. الهلال يتبرع بدخل لقاء التعاون لصالح الحملة الشعبية لإغاثة الشعب السوري

متابعات – فجر

أعلن نادي الهلال اليوم الأربعاء أن مجلس إدارة النادي برئاسة الأمير نواف بن سعد قد قرر التبرع بدخل مباراة فريق الهلال الأول لكرة القدم التي سيخوضها مساء يوم السبت المقبل مع ضيفه التعاون، على استاد الأمير فيصل بن فهد بالملز، لصالح الحملة الشعبية لإغاثة الشعب السوري الشقيق التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – أيده الله-، نظير ما يتعرض له الشعب السوري الشقيق من معاناة.

وأشار رئيس نادي الهلال الأمير نواف بن سعد إلى أن حملة إغاثة الشعب السوري ليست بغريبة من حكومتنا الرشيدة، فهي أتت لتؤكد الدور الكبير والمواقف المشهودة للمملكة العربية السعودية على الصعيدين العربي والإسلامي في العديد من القضايا الإنسانية التي شهدتها المنطقة.