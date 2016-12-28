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إنفاذًا لأمر “سلمان الحزم”.. الهلال يتبرع بدخل لقاء التعاون لصالح الحملة الشعبية لإغاثة الشعب السوري

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