لجنة المسابقات تصدر جدول دور الـ32 لبطولة كأس خادم الحرمين الشريفين

متابعات – فجر :

أصدرت لجنة المسابقات في الاتحاد السعودي لكرة القدم جدول مباريات الدور الـ 32 من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين.

ومن المقرر أن يواجه الأهلي نظيره الشعلة، والطائي يلاعب الاتحاد، والنجوم مع التعاون، والهلال ينازل القيصومة، ويخوض وج اختبارا صعبا أمام الشباب، فيما يلاعب الخليج الفائز من مباراة الوشم والعين.

واستكملت القرعة نتيجتها، بمواجهة الفتح والوطني، والنصر والفيحاء، والصفا والقادسية، وهجر والعروبة، والفيصلي والجيل، ويلاعب العدالة الباطن، فيما يواجه الرائد الجبلين.

وأخيرا، يلعب ضمك أمام الاتفاق، والنهضة ضد نجران وأحد أمام الوحدة.