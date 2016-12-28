“هيئة الترفيه” تعلن أسماء أعضاء مجلس إدارتها

واس – فجر :

أعلنت الهيئة العامة للترفيه عن أسماء أعضاء مجلس إدارتها، الذي جرى تعيينهم مؤخراً بموجب قرار مجلس الوزراء.

وأكد معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة الأستاذ أحمد بن عقيل الخطيب أن أعضاء المجلس قدّموا إسهامات قيّمة في هذا الصدد، ستعود إيجابياً على تنفيذ خطط وبرامج الهيئة، مشيراً إلى الخبراء الدوليين الداعمين الذين استعانت بهم الهيئة ضمن أعضاء مجلس إدرتها، استناداً إلى خبرات متراكمة امتلكوها وكونوها، خلال مدة عمل طويلة في قطاع الترفيه وصناعته، منوهاً بتطلعات الهيئة إلى الاستفادة من خبرتهم لإنجاح خطط الهيئة لتطوير قطاع الترفيه بالمملكة والاستثمار الأمثل فيه.

وأوضح أن الهيئة بدأت عملها خلال الأشهر القليلة الماضية، وقدمت عملاً ملحوظاً وجيداً فيما يتعلق برسم استراتيجياتها وسياستها، إلى جانب إعداد جملة من البرامج والأنشطة، مؤكداً أن أعمال الهيئة متواصلة في هذا الشأن، وسيشهد العام المقبل المزيد بعون الله.

وأشار الخطيب إلى مساعي الهيئة الرامية إلى تقديم باقة من الخيارات الترفيهية المتميزة، عبر تطوير ودعم القطاع الترفيهي لتصل خدماته لجميع مناطق المملكة، بالتوازي مع البرامج الطموحة لرؤية المملكة 2030 .

وأكد أن الهيئة تعتزم في خطواتها التالية المضي نحو تطبيق استراتيجيات تكفل إثراء الخدمات الترفيهية باختلاف أشكالها، مع الحفاظ على موروثنا الثقافي والاجتماعي.

وأبان معاليه أن مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه الذي من المقرر له عقد جلسات ربع سنوية لبحث استراتيجياتها، ضم في عضويته معالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، ومعالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، والمهندس محمد بن عبد اللطيف جميل، والدكتورة لما عبدالعزيز السليمان، والمهندس موسى بن عمران العمران، ورئيس الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع بندر بن محمد عسيري، والرئيس التنفيذي لشركة “ثينكويل” جو زيناس، ونائب الرئيس التنفيذي ومدير العمليات التشغيلية في شركة “سيرك دو سوليه” جوناثان تيترو، فيما عيّن المهندس عمرو المدني رئيساً تنفيذياً للهيئة العامة للترفيه، على أن يتولى مسؤولية إدارة العمليات اليومية للهيئة وتعزيز دورها كجهة داعمة ومُنظّمة لقطاع الترفيه في المملكة.