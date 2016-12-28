الاتحاد السعودي يرد على بيان الشباب : سلمناكم الشيك … انتهت مسؤوليتنا

فيصل الخليل – الرياض – فجر:

أصدر الإتحاد العربي السعودي لكرة القدم بيانا يرد فيه على بيان نادي الشباب أمس حول قضية اللاعب الاردني طارق خطاب , والتي صدر فيها قرار من الإتحاد الدولي بمنع الشباب من تسجيل اللاعبين في الفترة الشتوية المقبلة .

وقال الإتحاد السعودي :

– القضية صدر فيها قرار من غرفة فض المنازعات بالإتحاد السعودي لكرة القدم رقم (135/ص/2016) وتاريخ 28 / 8 / 2016م وتم تسوية الموضوع مع نادي الشباب وذلك بإيداع شيك مصدق للاعب في لجنة الاحتراف.

بعد ذلك ورد للإتحاد السعودي لكرة القدم خطاب من غرفة فض المنازعات بالإتحاد الدولي حول دعوى على النادي من قبل اللاعب وتم اشعار نادي الشباب بذلك بالخطاب رقم (3881) وتاريخ 18 / 12 / 1437هـ.

في 19 / 12 / 1437هـ ورد للإتحاد خطاب نادي الشباب برقم (678/1) وتاريخ 18 / 12 / 1437هـ ردا على خطاب الإتحاد مرفقا فيه تفاصيل وحيثيات القضية.

قام الإتحاد مباشرة بإرسال كل ما ورد في خطاب نادي الشباب إلى غرفة فض المنازعات بتاريخ 26 / 12 / 1437هـ وكذلك تم تزويد نادي الشباب بصورة من ذلك، و نظرا لعدم تواصل اللاعب مع اللجنة لاستلام الشيك فقد تم تسليمه لنادي اشباب بناء على طلب رسمي من النادي وذلك بتسليمه لمسئول الاحتراف بالنادي بناء على المفاهمة مع اللاعب حسب افادة النادي.

بعد ذلك ورد للإتحاد قرار غرفة فض المنازعات بالإتحاد الدولي وقام الإتحاد السعودي بتزويد نادي الشباب بالقرار بخطاب رقم 652 وتاريخ 25 / 1 / 1438هـ عن طريق البريد الالكتروني ويوجد ما يثبت استلام البريد من قبل النادي.

ونظرا لعدم تمكن النادي خلال فترة الشهر من اثبات تحويل المبلغ للاعب فقد صدر قرار من غرفة فض المنازعات بالإتحاد الدولي بحرمان النادي من التسجيل للفترة الشتوية القادمة.

بناء عليه ومن خلال ما سبق يتبين أن الإتحاد العربي السعودي لكرة القدم قام بواجبه ومسئولياته تجاه هذا الموضوع ولذالك جرى التوقيع.