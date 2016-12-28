نجاح عملية إشعاع دماغي دقيق لمصابة بالسرطان بمدينة الملك عبدالله

متابعات – فجر :

نجح فريق طبي بمدينة الملك عبدالله الطبية بمكة المكرمة في إجراء عملية إشعاع دماغي دقيق لسيدة ثلاثينية كانت تعاني من سرطان في الكلية انتشر إلى منطقة وحيدة بالدماغ، مما صعب من وضع الحالة وجعلها عرضه لمضاعفات عصبية، حيث يعد هذا النجاح الأول على مستوى مستشفيات الصحة بالمنطقة الغربية.

وأوضحت وزارة الصحة أنه نظراً لصعوبة استئصال الورم الدماغي جراحياً بسبب النزيف الجراحي المصاحب لهذا النوع من الأورام فقد تم إجراء عملية إشعاع دماغي دقيق للمريضة “stereotactic radiosurgery” تكللت بالنجاح، تم متابعة الحالة المرضية والتأكد بعد إجراء هذه العملية من عدم وجود أي مضاعفات.

يذكر أن هذا النوع من العلاج الإشعاعي لا يتوفر إلا بمراكز طبية محدودة متخصصة بالمملكة.