وزارة العمل تستثني الأيتام وأبناء السجناء من تسجيل “الآيبان”

متابعات – فجر :

أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية استثناء بعض الحالات من تسجيل رقم الحساب البنكي “الآيبان” في عملية تحديث البيانات الخاصة بالمستفيدين من الضمان الاجتماعي والرعاية الاجتماعية.

وأوضح وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للضمان الاجتماعي د. نايف الصبحي أن الوزارة ستستمر في الصرف للأيتام ممن هم أقل من 18 عاماً ولأبناء أسرة السجين والمتغيب أو المفقود ولأبناء الأسر المهجورة أو المعلقة ممن هم دون سن الـ18 عاماً.

وقال د. الصبحي إن الصرف لهذه الحالات سيتواصل بالبطاقات البنكية مسبقة الدفع حتى الحصول على رقم حساب بنكي، مع السماح لهذه الحالات بتحديث بياناتها عبر البوابة الإلكترونية لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية أو نظام الضمان دون أن يكون رقم الحساب البنكي “الآيبان” إجبارياً، مؤكداً أن هذه الاستثناءات تأتي مراعاة لذوي الظروف الخاصة الذين قد تواجههم بعض المعوقات في عملية تحديث البيانات.