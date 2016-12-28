إصابة مُعيد جراء مشاجرة بين طالب بجامعة الطائف

متابعات-فجر:

قام طالب بجامعة الطائف اليوم بالاعتداء على أحد الأكاديميين بجامعة، مما أدى إلى إصابته إصابة دامية ، فيما تولت إدارة الجامعة ضبط الحالة وفقاً للنظام.

كما ذكرت صحفية “سبق” أن شجاراً اندلع بين طالب أو أكثر، مع مُعيد بكُلية العلوم الإدارية والمالية بجامعة الطائف بالحوية ، قبل السيطرة على الحالة وضبطها.

ومن جهته أكد المتحدث الرسمي لجامعة الطائف ، صالح الثبيتي ، الحادثة وقال : نظراً لكثرة التساؤلات حول تعرض أحد المحاضرين بالجامعة لاعتداء من قبل أحد الطلاب اليوم الأربعاء ، نود الإفادة بأن الجامعة تأسف لحدوث ذلك، وبعد الاطمئنان على حالة المحاضر تم إثبات الحالة وإحالتها للّجنة الخاصة المُشكلَة حديثاً والمعنية بالنظر في مثل هذه الأحداث وستتخذ الإجراءات اللازمة بحق من تثبت إدانته وفق الأنظمة المتبعة.

وكانت قد تبلغت العمليات الأمنية، عن وقوع مضاربة داخل حرم الجامعة ظهر هذا اليوم، بين طرفين سعوديين، أحدهما مُعيد في الجامعة به إصابة في اليد من أثر زجاج تحرك من موقع الحالة إلى جهةٍ غير معروفة ، والطرف الثاني به إصابة تحت العين من أثر ضربة يد، نُقل عن طريق الهلال الأحمر لمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي ، وسُلمت الحالة لمركز شرطة الحوية لاتخاذ الإجراءات النظامية حيالها.

يُشار إلى أن الجامعة كانت قد شهدت أحداثاً الأسبوع المنصرم ، تمثلت في مُشاجرة بين مجموعة من الطالبات في كُليتي “الحوية والفيصلية” ، نتج عنها إصابات لبعضهن ، وشكلت بذلك إدارة الجامعة لجنة للمتابعة والتحقيق ، وأوصت بالفصل النهائي للطالبات المتورطات ، وهو ما تم رفعه لمدير الجامعة لاعتماده ، حتى عادت المشاجرة مُجدداً اليوم والضحية مُعيد وتعرضه لإصابة دامية جراء ذلك الشجار مع الطالب .