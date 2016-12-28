وزير الصحة يكلف الأخصائي ” ناصر الصافي” مديرًا للشؤون الصحيّة بحفرالباطن

متابعات – فجر
اصدر وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة قرارا بتكليف ناصر بن راشد الصافي، مديرًا للشؤون الصحيّة بحفر الباطن.
الجدير بالذكر أن ” الصافي ” شغل إدارة عدة مستشفيات منها مستشفى الزلفي، ويُعد الصافي من الكفاءات الصحية والإدارية المميزة.
متابعات – فجر
اصدر وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة قرارا بتكليف ناصر بن راشد الصافي، مديرًا للشؤون الصحيّة بحفر الباطن.
الجدير بالذكر أن ” الصافي ” شغل إدارة عدة مستشفيات منها مستشفى الزلفي، ويُعد الصافي من الكفاءات الصحية والإدارية المميزة.
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