فريق طبي ينقذ عشرينية من فقد بصرها بعد استئصال ورم في الجمجمة بمدينة الملك عبدالله الطبية

متابعات -فجر

انقذ فريق طبي في مدينة الملك عبدالله الطبية بالعاصمة المقدسة عشرينية من فقد حاسة البصر بعد استئصال ورم سرطاني يقع في منطقة حساسة من الجمجمة الخلفية.

وقال الفريق الطبي أن الورم كان متواجد بين عصبي الابصار وملتفا حول احد شرايين الدماغ الرئيسية، وكان نموه المستمر سبباً في ضعف النظر إلى درجة كبيرة بسبب ضغطه على العصب البصري الايسر ، وتم التخطيط للعملية بشكل مناسب من خلال دراسة الحالة نظرا لخطورة العملية واجراء العملية قبل ان يتم فقدان النظر واستئصال الورم بنجاح بشكل كامل باستخدام تقنية عدم الشد على الدماغ “retractorless technique” للحفاظ على انسجة الدماغ طوال فترة العملية التي امتدت إلى سبع ساعات، مضيفين أن الفتاة أستعادت حاسة البصر بشكل كامل ولله الحمد وتتمتع بصحة جيدة مع ذويها.

واضافت الادارة التنفيذية أن المدينة الطبية بدأت فعليا في تطبيق مبادرات التحول الصحي والتي من ضمنها رفع كفاءة وفاعلية المستشفيات التخصصية لتقليل الحاجة للإحالات العلاجية خارج المملكة، مشيرةً إلى أن الدعم الذي تحظى به المنشآت الطبية لتطبيق برنامج التحول الوطني من القيادة الرشيدة والمتابعة المستمرة من وزارة الصحة.