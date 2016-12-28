بالفيديو ..الإطاحة بطالب اطلق النار من رشاش على مدرسة بتثليث

متابعات -فجر

صرح المتحدث الإعلامي بتعليم بيشة إبراهيم الشمراني، أن الجهات الأمنية تمكنت من القبض على الطالب مُطلق النار من رشاش على إحدى المدارس بمحافظة تثليث وآخرين شاركوا في مشاجرة جماعية.

وأضاف الشمراني، أن مشاجرة جماعية نشبت أمس بين مجموعة من الطلاب بالمدرسة، وأنه عقب خروج الطالب من المدرسة أطلق النار على مبنى المدرسة ومنسوبيها، مؤكداً أنه لم يصَب أحدٌ بأذى.

وابان؛ أن الجهات الأمنية تحفظت على الطالب ومتورطين آخرين شاركوا في المشاجرة، وأن التحقيق جارٍ لمعرفة الملابسات.

وتداول مقطع فيديو على نحو واسع على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر طالباً وهو يمسك رشاشاً قبل أن يتمكن معلم بمساعدة آخرين من سحبه من يد الطالب، فيما تدخل طالب آخر وانتزعه بالقوة ويهدد به المعلمين الذين تواجدوا في المكتب حسبما ظهر في المقطع.