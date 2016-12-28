مصادر : إلزام البنوك بتغذية الصرافات بالعملات الجديدة ابتداءا من اليوم

متابعات -فجر

أكدت مصادر مصرفية، أن مؤسسة النقد العربي السعودي ‘‘ساما‘‘، ألزمت البنوك المحلية بتغذية جميع أجهزة الصراف الآلي بالعملات الجديدة، لتمكين المواطنين من تداولها ابتداءا من اليوم الأربعاء .

وقالت المصادر،أن علميات ضخ العملات الجديدة متواصلة، وبدأت بكميات قليلة تزداد تدريجيا مقابل تقديم البنوك للعملات من الإصدار الأخير الذي سيظل التعامل به متاحا لسنوات.

واضافت المصادر أن الصرافات جرى برمجتها للتعريف بالعملات الجديدة، وقبول إيداع أي عملة من الفئة الجديدة في حالة رغبة تنفيذ الإيداع ، بحسب عكاظ.

فيما اعتذرت بنوك محلية على مدى اليومين الماضيين لعملائها عن تقديم العملات الجديدة، لعدم توفرها في بعض الفروع أو عدم توفر الكمية الكافية.

كانت السحوبات النقدية قد تضاعفت، عبر الصرافات الآلية بنهاية عام 2015، بنحو 60 مرة مقارنة بمستوياتها قبل 23 عاما، إذ كانت 12.9 مليار ريال في عام 1993، بنسبة زيادة تقارب 6000%، وقيمة زيادة خلال الفترة تتجاوز 763.8 مليار ريال.

يذكر أن متوسط السحب الشهري من الصرافات الآلية يبلغ نحو 65 مليار ريال، قابل ذلك ارتفاع في عدد الصرافات الآلية بنسبة 11% خلال 2015، لتبلغ 17022 ألف صراف، مقابل 15052 ألف صراف آلي بنهاية عام 2014، ما يعني أن المصارف السعودية أضافت 1970 صرافا آليا جديدا خلال 2015.

كما بلغ عدد بطاقات الصرف الآلي الصادرة عن البنوك السعودية نحو 22.6 مليون بطاقة بنهاية 2015، مقابل 20.5 مليون بطاقة بنهاية عام 2014، مرتفعة بنسبة 9%.