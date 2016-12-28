شركات التأمين : رفع قيمة التأمين للمفرطين في الحوادث وتقديم خصومات لأصحاب السجلات الخالية

متابعات -فجر

قال المتحدث الرسمي لشركات التأمين عادل العيسى، عن وجود توجه لدى الشركات بتقديم خصومات لأصحاب السجلات الخالية من الحوادث ورفع قيمة بوليصة التأمين للمفرطين في الحوادث ، وذلك تنفيذاً لقرار مؤسسة النقد بإلزام الشركات بخفض قيمة التأمين.

وأضاف العيسى أن تطبيق ذلك التوجه سيجعل عملية التسعير متوازنة ولن يؤثر سلباً في المحصلة النهائية، موضحا أن المؤمّن الخالي سجله من الحوادث سيكافأ بخصم من قيمة تأمينه بنسبة تتراوح بين 10 إلى 15% في السنة الأولى، و15 إلى 25% في السنة الثانية، و20 إلى 30% في السنة الثالثة.

وأبان العيسى أن المؤمّن الذي يحمل سجله عدداً من الحوادث ستتم إضافتها على تأمينه بنسب معينة، حسب قوة الحادث ونوع السيارة،و أن عمر السائق وحالة السيارة والمنطقة هي التي ستحدد قيمة التأمين.

وأوضح العيسى أن المرحلة الأولى سيتم تطبيقها في شهر إبريل المقبل كحد أقصى، أما الثانية فستطبق في وقت لاحق، لافتاً إلى أن غياب قاعدة بيانات دقيقة لسجل السائق كان السبب وراء تأخر تنفيذ تعليمات مؤسسة النقد الجديدة.