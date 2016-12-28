معاقبة معلمة ” غسل الاموال” بالسجن 6 سنوات ومائتي جلدة بالدمام

متابعات -فجر

قضت المحكمة الجزائية في الدمام، بسجن معلمة 6 أعوام مع إيقاف نصف المدة، و200 جلدة، بعد ادانتها بتهم تتعلق بغسل الأموال وممارسة النصب والاحتيال بجمع 6 ملايين ريال في نصف عام، عقب ايهام 30 معلمة من زميلاتها وبعض صديقاتها باستثمار مدخراتهن في شركة أموال تدار بالخارج.

واكدت تقارير هيئة التحقيق والادعاء العام، إن المعلمة المتهمة وعدت ضحاياها بتسليمهن الأرباح في موعد أقصاه أسبوع واحد، ونجحت في الحصول منهن على أرقام حساباتهن المصرفية وصور من بطاقات الأحوال ،ثم أطلعت الضحايا من النساء على صور ومقاطع في هاتفها عن إيصالات مالية تؤكد ربحها مليونا و800 ريال من المساهمة المزعومة، مشترطة على المساهمات الاحتفاظ بأسرار العملية وعدم البوح بها لأحد.

وبمواجهة المعلمة ،اعترفت أمام جهات التحقيق بحصولها على أكثر من ثلاثة ملايين ريال من المعلمات وصديقاتها، كما أقرت بتضليل البنك عن مصدر الإيداعات، إذ ادعت أن الأموال مقابل بضاعة و”جمعية”.

وشملت الأدلة مقطعا صوتيا تحاول فيه الضغط على إحدى الضحايا بعدم تصعيد شكواها، وإيصالات إيداع وتحويل، وإقرارها بتحويل مبالغ إلى دولة عربية.