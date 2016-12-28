شركة Gionee تعلن عن الهاتف Gionee M2017

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قامت شركة Gionee أخيرًا بإزاحة الستار رسميا عن الهاتف Gionee M2017. ونقطة البيع الرئيسية في هذا الهاتف هي بطاريته الضخمة والتي تصل سعتها إلى 7000mAh بحيث يضم بطاريتين في الداخل بسعة 3500mAh لكل واحد منهما.

وبغض النظر عن البطارية، فقد تم تزويد الهاتف Gionee M2017 كذلك بمواصفات تقنية أخرى تشمل شاشة Quad HD بحجم 5.7 إنش، معالج ثماني النواة من فئة Snapdragon 653، ذاكرة عشوائية بحجم 6GB، ذاكرة داخلية بحجم 128GB أو 256GB غير قابلة للتوسع عن طريق الذاكرة الخارجية MicroSD، كاميرا أمامية بدقة 8 ميغابكسل وخلفية مزدوجة بدقة 12 ميغابكسل و 13 ميغابكسل. وعلاوة على ذلك، فهذا الهاتف يأتي بسمك 10.78 ملمتر وبوزن 238 جرام كما أنه يأتي مسبقا مع نظام الأندرويد 6.0 Marshmallow المرفوق بواجهة Amigo 3.5. الهاتف يضم كذلك مستشعر بصمات الأصابع في الواجهة الأمامية.

تم الإعلان رسميا عن هذا الهاتف في الصين حيث سيكلف إبتداء من 6999 يوان صيني وهو ما يعادل 1010 دولارات أمريكية مع العلم بأن النسخة الراقية من هذا الهاتف والتي تضم واجهة خلفية مغطاة بجلد التمساح ستكلف 16999 يوان صيني وهو ما يعادل 2446 دولار أمريكي. وللآسف، ليست هناك حاليا أية معلومات حول متى بالضبط سيصدر هذا الهاتف خارج الصين في حالة إذا كانت شركة Gionee تخطط لذلك بالفعل.