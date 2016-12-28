طرد مشبوه يتسبب في إخلاء برج “ترامب” ب “نيويورك”

متابعات-فجر :

أخلت شرطة نيويورك ردهة “برج ترامب”، الذي يملكه الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، أمس الثلاثاء، بعد العثور على “طرد مريب”.

وقال متحدث باسم الشرطة إن فريق لتفكيك القنابل توجه إلى المكان، وأصدرت السلطات بيانا بعد ذلك بوقت قصير يفيد بزوال الخطر.

ويقضي ترامب العطلة في منتجع “مار إيه لاغو” الذي يملكه في ولاية فلوريدا، ولم يكن في البرج المؤلف من 58 طابقا في منطقة ميدتاون مانهاتن بنيويورك.

وكثيرا ما تعج ردهة برج ترامب، أحد أشهر أبراج المدينة، بالسائحين.

وإلى جانب مقر إقامة الرئيس المنتخب وأسرته وشركاته، يضم البرج متاجر ومكاتب إدارية وشققا سكنية، وبه مقار لمؤسسات مهمة يملكها أو يرأسها عدد من أثرياء ومشاهير العالم.