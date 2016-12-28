“واشنطن” اتهامات أردوغان بشأن دعم التحالف الدولي للإرهاب “سخيفة”

متابعات-فجر :

رفضت وزارة الخارجية الأمريكية مساء أمس الثلاثاء اتهامات الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، بأن التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة دعم جماعات “إرهابية” في سوريا.

وقال المتحدث باسم الوزارة، مارك تونر، إن اتهامات دعم الجماعات منها تنظيم داعش ووحدات حماية الشعب الكردية وحزب الاتحاد الديمقراطي الكردي في سوريا هي اتهامات “مضحكة”.

وأضاف أن اتهامات من هذا القبيل لا أساس لها من الصحة.

وكان الرئيس التركي، اتهم التحالف الدولي ضد تنظيم داعش، وواشنطن تحديداً بعدم تقديم ما يكفي من الدعم له لمواجهة التنظيم في سوريا.

وزعم أردوغان في تصريحات نقلتها عنه وكالة الأناضول التركية، الثلاثاء، أن لديه “أدلة على دعم التحالف الدولي لجماعات إرهابية في سوريا بما فيها داعش والميليشيات الكردية”