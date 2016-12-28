“دوريات المجاهدين” تضبط مخبأ لمخالفين يمنيين ب”جازان “

متابعات-فجر :

نجحت فرق دوريات المجاهدين بمنطقة جازان، في الكشف عن مخبأ لمجموعة من المخالفين من الجنسية اليمنية داخل خزان للصرف الصحي التابع لأحد البنوك بمحافظة الداير بالقطاع الجبلي شرق منطقة جازان بعد شكوك بأمرهم، وتم القبض عليهم،

وأوضح الناطق الإعلامي بفرع إدارة المجاهدين بمنطقة جازان خالد عبدالله بن قزيز، أنه أثناء قيام إحدى دوريات قطاع المجاهدين بالداير بعملها الأمني اشتبهت بمركبة من نوع كامري ٢٠٠١ بمثلث خاشر باتجاه الداير.

وأضاف أنه تمت متابعتها، ومحاولة استيقافها، إلا أن قائدها غيّر مساره باتجاه مواقف البنك بالداير، ونزول خمسة أشخاص من المركبة، واختبائهم داخل أحد خزانات الصرف الصحي الخاصة بالبنك، وتم تطويق الموقع والقبض عليهم، واتضح أنهم متسللون من الجنسية اليمنية، وجرى اتخاذالإجراءات النظامية وإحالتهم إلى جهة الاختصاص.