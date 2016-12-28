مصرع طفل وإصابة 7 آخرين إثر حريق نشب في شقة سكنية ب “الدمام”

متابعات-فجر :

لقى طفل مصرعه وأصيب عدد من الرجال والنساء في حريق شب فجر أمس (الثلاثاء)، بمبنى سكني من ثلاثة أداور بحي البادية بالدمام.

وأوضح المتحدث الرسمي للدفاع المدني بالمنطقة الشرقية العقيد منصور الدوسري بأن فرق الإطفاء بالدفاع المدني باشرت فجر اليوم، موقع حريق في شقة بالدور الأول في حي البادية بالدمام، بعد تلقي بلاغ بذلك.

وأضاف المتحدث أن الحريق شب بمبنى مكون من 3 أدوار، ما أدى لاحتجاز 8 أشخاص؛ 5 نساء ورجلين وطفل، وقامت فرق الانقاذ بإخراجهم، ونقلهم للمستشفى، وتلقوا العلاج اللازم إلا أن الطفل توفي لاحقًا في المستشفى.