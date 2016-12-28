“ترامب” يعين مستشاره القانوني “مفاوضاً دولياً”

متابعات-فجر :

عين الرئيس الاميركي المنتخب، دونالد ترامب، أمس (الثلاثاء) ، مستشاره القانوني “ممثلاً خاصاً مكلف بالمفاوضات الدولية”، في منصب جديد داخل الإدارة الأمريكية .

وفي بيان للفريق الانتقالي، أكد ترامب أن جيسون غرينبلات الذي عمل لعقدين محامياً داخل مؤسسته “ترامب اورغانيزيشن” سيساعده “في المفاوضات الدولية على اختلافها وفي الاتفاقات التجارية في أنحاء العالم”.

وأضاف ترامب أن “جيسون هو أحد مستشاري القريبين ولدي ثقة كبيرة به. و له تاريخ حافل كمفاوض وأجرى عمليات معقدة باسمي ويتمتع بخبرة في كيفية تحقيق تقارب بين الاطراف وصنع تسويات حول ملفات صعبة وحساسة”.

وغرينبلات (50 عاما) وهو محام متخصص في قانون العقارات كان أيضا مستشاراً لترامب خلال حملته حول العلاقات بين الولايات المتحدة واسرائيل.

وكانت ترامب عين الملياردير ويلبور روس (79 عاما) وزيرا للتجارة. ولم يسم حتى الآن ممثله للسياسة الخارجية.

وذكر أن : “غرينبلات” سيركز على النزاع بين إسرائيل والفلسطينيين والعلاقات بين واشنطن وكوبا والاتفاقات التجارية مع بلدان آخرى.