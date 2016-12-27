“ليفربول” يستعيد المركز الثاني بعد الفوز على “ستوك سيتي” برباعية

متابعات-فجر :

نجح ليفربول في قلب الطاولة على ضيفه ستوك سيتي ليحقق انتصاراً كبيراً برباعية مقابل هدف وحيد على ملعب أنفيلد ضمن منافسات الجولة 18 من الدوري الإنجليزي الممتاز .

وبدأ ستوك سيتي المباراة بالشكل الأمثل حيث نجح في خطف هدف التقدم عبر جوناثان وولترز في الدقيقة 12 لكن سرعان ما عاد ليفربول إلى المباراة عبر هدف التعادل في الدقيقة 35 عن طريق آدام لالانا ، قبل أن يضع الدولي البرازيلي روبرتو فيرمينو أصحاب الأرض في المقدمة في آخر دقيقة من عمر الشوط الأول.

واستغل ليفربول خروج الضيوف من مناطقهم لمضاعفة النتيجة خلال شوط المباراة الثاني عبر هدف متوسط ميدان ستوك غيانيللي إمبولا في مرماه أولاً في الدقيقة 59 ، ثم الهدف الرابع عبر دانيل ستوريدج مع حلول الدقيقة 70 .

وبهذا الفوز يرفع ليفربول رصيده إلى النقطة الـ 40 في المركز الثاني خلف المتصدر تشيلسي بفارق 6 نقاط ، فيما يتراجع ستوك سيتي إلى المركز 12 مع تجمد رصيده عند النقطة 21 .