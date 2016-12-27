“الجيش الأردني” يعلن مقتل متسللين من سوريا حاولا تهريب المخدرات

متابعات-فجر :

أعلن الجيش الأردني، اليوم الثلاثاء، انه قتل متسللين حاولا الدخول إلى الأردن عبر الأراضي السورية، بغرض تهريب مواد مخدرة.

وقال مصدر عسكري مسؤول إن “قوات حرس الحدود أحبطت أمس الإثنين محاولة تسلل لشخصين” لم يذكر جنسيتهما”حاولا اجتياز الساتر من الأراضي السورية باتجاه الأراضي الأردنية “لم يذكر المنطقة بالتحديد”، حسب بيان نشره الجيش الأردني على موقعه الإلكتروني.

وأضاف المصدر أنه “تم تطبيق قواعد الاشتباك؛ ما أدى إلى مقتل المتسللين الاثنين”.

ولفت إلى أنه “تم ضبط حبوب مخدرة كبتاغون بوزن 30 كيلو و900 غرام تقريباً كانت مع القتيلين”.

ويتعرض الأردن بين الفينة والأخرى إلى محاولات مماثلة؛ إذ أحبط خلال السنوات الماضية الكثير من عمليات التسلل والتهريب، وقتل بعض منفذيها واعتقل آخرين.

ويرتبط الأردن وجارته الشمالية سوريا بحدود جغرافية يزيد طولها عن 375 كلم، ويعيش على أراضيه ما يزيد عن 1.3 مليون سوري، نصفهم يحملون صفة لاجئ.