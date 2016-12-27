بثلاثية المولد وكهربا وعكايشي هذا العميد يأهلي

فيصل الخليل – الرياض – فجر:

تأهل الإتحاد لملاقاة النصر في نهائي كأس ولي العهد وذلك بعدما تخطى غريمه التقليدي الأهلي بثلاثة أهداف لهدفين.

الاتحاد أرسل تهديده الأول عبر مهاجمه أحمد عكايشي بهجمة خطيرة في الدقيقة السادسة لكن القائم الأيمن لأحمد الرحيلي رد كرته، بالدقيقة 13 مرر فهد المولِّد تمريرة خطيرة للعكايشي انفرد على إثرها الأخير بمرمى الأهلي لكنه سدد عاليًا.

بنفس الدقيقة 13 منح فهد المولِّد عرضية حريرية للعكايشي قابلها الأخير برأسه برعونة وعدم تركيز رغم وجود في حلق مرمى الأهلي ومن دون مضايقة من أحد، بالدقيقة 20 جاء الدور على كهربا لإهدار فرصة التقدم للاتحاد بإهداره لعرضية عدنان فلاتة وتسديده في الشباك الخارجية.

العكايشي قام بمجهود ممتاز في الدقيقة 25 وأرسل عرضية خطيرة داخل مناطق الاتحاد ردها فهد المولِّد بتسديدة تصدى لها دفاع الأهلي قبل أن يُتابع كهربا الكرة برأسه للخارج، بالدقيقة 28 وضع عكايشي الاتحاد في المقدمة بعدما قابل عرضية عوض خريص بباطن قدمه اليُمنى ليُودع الكرة داخل مرمى الراقي ويمنح التفوّق للنمور.

بالدقيقة 35 قام عبدالفتّاح عسيري بتوغّل خطير داخل مناطق الاتحاد لكنه سدد بجوار مرمى عسّاف القرني، ليرد الاتحاد بهدف ثانِ في الدقيقة 38 عن طريق محمود كهربا بتسديدة من داخل مناطق الأهلي بعد تمريرة مميزة ومجهودًا كبيرًا من عكايشي، بالدقيقة 40 سجّل علي عواجي هدفًا للأهلي ألغاه الهويّش بداعي تسلل بدا موجودًا.

الدقائق المتبقية من عمر الشوط الأول لم تشهد من الفرص الشيء الكبير، ليدخل بعد انقضائها النمور الاستراحة وهم في المقدمة بثنائية نظيفة.

اليوناني فيتفا طالب بالحصول على ركلة جزاء بالدقيقة 51 بعد إعاقة بدت واضحة من طرف عدنان فلاتة لكن الهويّش أمر بمواصلة اللعب، بالدقيقة 60 أقحم جروس سلمان المؤشر وسحب علي عواجي.

بالدقيقة 62 حاول السومة تهديد مرمى الأهلي برأسية بعد عرضية ممتازة من شيفو لكن رأسية السوري ذهبت عالية، بعدها بدقيقتين أرسل فهد المولِّد تمريرة طويلة للعكايشي الذي انفرد بمرمى الأهلي، لكن الرحيلي كان في الموعد وتصدى لتسديدة مهاجم منتخب تونس.

منتصف الشوط الثاني أجرى جروس تغييره الثاني ودفع بسعيد الربيعي بدلًا من محمد أمان، بالدقيقة 72 نجح السومة في تقليص الفارق للأهلي مُستغلًا بينية مقوّسة ممتازة من فيتفاتزيديس، لتصبح النتيجة 2/1 للعميد.

بالدقيقة 77 احتسب محمد الهويّش ركلة جزاء للأهلي بعد عرقلة فيتفاتزيديس داخل مناطق الاتحاد، ليُحوّلها السومة لهدف ثانِ منح التعادل للأهلي وتعود المباراة لنقطة البداية.

بالدقيقة 82 كاد السومة أن يُسجّل الثالث للأهلي ثلاثيته شخصيًا بعدما ارتقى لتمريرة شيفو الطويلة وسدد كرة قوية بوجه قدمه اليُسرى “على الطائر” وهو على حدود مناطق الاتحاد لكن عسّاف القرني ظهر عملاقًا وكان بالموعد، بالدقائق الخمس الأخيرة طالب لاعبو الاتحاد بركلة جزاء بعد إعاقة السومة للتشيليّ فيانويفا داخل المناطق المحظورة لكن الهويّش أمر بمواصلة اللعب.

بالدقيقة 90+1 حسم فهد المولِّد المباراة لمصلحة الاتحاد وسجّل الثالث من ركلة حرة مباشرة من على حدود مناطق الأهلي مُستغلًا خطأً بالتمركز من أحمد الرحيلي، باللحظات الأخيرة قام تيسير الجاسم بضرب فيانويفا بدون كرة في مشهد مؤسف.

بقية اللحظات الأخيرة لم تشهد أي جديد، لتنتهي المباراة بفوز الاتحاد بنتيجة 3/2 وتأهله لنهائي ولي العهد ليضرب موعدًا مع النصر.