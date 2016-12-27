مشاجرة جماعية وإطلاق النار على منسوبي المدرسة ب “تثليث”

متابعات-فجر :

أطلق أحد الطلاب النار على مدرسته ومنسوبيها من الخارج بعد حدوث مشاجرة جماعية بين عدد من الطلاب في إحدى المدارس بمحافظة تثليث , وتحفظت الجهات الأمنية على جميع أطراف القضية.

أوضح المتحدث الإعلامي باسم تعليم بيشة أن “وقعت مشاجرة جماعية اليوم بين مجموعة من الطلاب بإحدى المدارس بمحافظة تثليث , ثم خرج طالب من المدرسة وقام بإطلاق النار على منسوبي المدرسة، ولم يصب أحد”.

وأضافت “الجهات الأمنية ألقت القبض على المتسببين في المشاجرة، ويوالي تعليم الليث متابعة الموضوع”.

وأوضح أن هذه هي الحالة الثانية لإطلاق نار على مدرسة ومنسوبيها بمحافظة تثليث خلال هذا الفصل الدراسي، وتعرض عدد من المعلمين والطلاب في الواقعة الأولى لإصابات طفيفة.