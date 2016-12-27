“إسرائيل” توقف مساعداتها لأنغولا رداً على تصويتها ضد الاستيطان

متابعات-فجر :

أوقفت إسرائيل مساعداتها لدولة أنغولا بعد تصويتها، الجمعة الماضي، لصالح قرار في مجلس الأمن الدولي، يعتبر الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، غير شرعي ويدعو إلى وقفه فورا.

وقالت الإذاعة الإسرائيلية العامة (رسمية)، اليوم الثلاثاء، إن إسرائيل “أوقفت كافة المساعدات التي تقدمها لأنغولا، بسبب قيامها بالتصويت الى صالح مشروع القرار الخاص بالاستيطان في مجلس الامن الدولي”.

وأضافت إن سفير اسرائيل في العاصمة لواندا، أورن روزن بليت، أبلغ المسؤولين الأنغوليين بهذا القرار.

ولم توضح الإذاعة، قيمة هذه المساعدات أو ماهيتها.

وكانت إسرائيل قد أعلنت سابقا، وقف المساعدات التي تقدمها للسنغال، بسبب الموقف ذاته.

واستدعت إسرائيل سفراء الدول الأعضاء في مجلس الأمن التي تقيم علاقات معها، للاحتجاج على التصويت في مجلس الأمن.