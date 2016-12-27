داعش يعدم 13 مدنياً في قريتين قرب الموصل

متابعات – فجر :

أعلنت منظمة هيومن رايتس ووتش اليوم أن تنظيم “داعش” الإرهابي ، أعدم ميدانياً 13 شخصاً على الأقل من بينهم صبيّان، إثر انتفاضة في قريتين في 17 أكتوبر 2016 مع انطلاق عملية استعادة مدينة الموصل.

وقالت المنظمة ان “عمليات الإعدام، التي تشكل جرائم حرب، وقعت في قريتي الحود واللزاكة المتجاورتين والواقعتين على بعد 50 كلم جنوب الموصل، إثر محاولات محلية لطرد مقاتلي داعش من القريتين”.

وقالت لمى فقه نائبة مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: “رد داعش على انتفاضة القرويين بإعدام المشاركين فيها والمدنيين الذين لم يشاركوا، خارج إطار القانون. على قوات الأمن التي تأسر مقاتلي داعش التحقيق بشكل صحيح في مشاركتهم في جرائم حرب مماثلة”.

وأعدم التنظيم 13 شخصاً بينهم صبيان، بحسب المنظمة الحقوقية. بعد أن هاجم عدد من القرويين مع إقتراب قوات الأمن العراقية، عناصر التنظيم لطردهم من القريتين، ما أسفر عن مقتل 19 منهم.

واختبأ القرويون الذين أطلقوا النار على مقاتلي داعش في الحود ذلك الصباح في منازل مختلفة بعد نفاد ذخيرتهم. ووصل مزيد من مقاتلي التنظيم حوالي الساعة 3:30 بعد الظهر، إلى الحود وشرعوا بالبحث عن المهاجمين ومن ثم بتصفيتهم وإلقاء جثثهم في الشارع.

وأعطت المنظمة مثلاً عن طريقة الاعدامات وقالت إن مقاتلي داعش ذهبوا الى شخص يدعى “سليمان” (44 عاما)، واقتادوه مع ابن أخيه (14 عاما) الذي لم يشارك في الانتفاضة واعدموهما والقوا جثتيهما في الشارع.

وهاجمت القوات العراقية قرية اللزاكة في 17 أكتوبر، وتمكنت من استعادة السيطرة عليها عند المساء واستعادة قرية الحود في اليوم التالي.

واستولى التنظيم المتطرف على أراضٍ شاسعة في محافظة نينوى في يونيو 2014 ونفذ التنظيم عمليات إعدام واسعة ضد قوات الأمن.

وأستعادت القوات العراقية بدعم من التحالف بقيادة الولايات المتحدة نحو ثلثي الأراضي التي أستولى عليها التنظيم.

وتخوض القوات العراقية معارك شرسة بعد التوغل داخل الاحياء الشرقية للموصل.