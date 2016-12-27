الشورى يسائل مدينة الملك عبدالله للطاقة عن مصير 7000 وظيفة

متابعات – فجر :

وجه أعضاء في مجلس الشورى انتقادات لمدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة واعتبروا أنها لم تقم بواجبها المنصوص عليه بنظامها، ولم تنجز ما يذكر من مشروعاتها بل إنها لم تنتهِ من إعداد استراتيجيتها المتكاملة لإدخال الطاقة الذرية والمتجددة في مزيج الطاقة الوطني ومشروع السياسة الوطنية لاستخدام هذه الطاقة، وطالب عضو الشورى منصور الكريديس باستضافة رئيس المدينة تحت قبة الشورى ومناقشته وتسليط الضوء على ما حققته المدينة من إنجازات منذ سبع سنوات، وانتقدت فردوس الصالح أداء المدينة وتقريرها كما تساءلت عن مصير سبعة آلاف وظيفة أعلنت عنها المدينة، وهل لدى المدينة موظفات سعوديات وعالمات، داعيةً إلى إيجاد قاعدة بيانات عن الطلاب السعوديين في الجامعات السعودية الذين يدرسون تخصصات تفيد في أعمال مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية.

وأقر الشورى اليوم الثلاثاء عددا من التوصيات على التقرير السنوي لوزارة الدفاع قدمتها لجنة الشؤون الأمنية بالمجلس، وأكد أنها تهدف إلى دعم جهود الوزارة وقطاعاتها العسكرية والجوانب المتصلة بمهامها الجسيمة في الدفاع عن حياض الوطن وخصوصاً في هذه المرحلة والظروف الاستثنائية التي تمر بها المنطقة.