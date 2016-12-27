النصر يسمح لأيالا وتوماسوف بالسفر لبلادهم

متابعات – فجر :

قرر الجهاز الفني لنادي النصر منح لاعبي الفريق راحة عن التدريبات على أن يعاود الفريق مرانه مساء الأربعاء استعدادا للاتفاق في المواجهة المقررة الأحد لحساب الجولة الـ 15 من دوري جميل للمحترفين.

ووافقت إدارة نادي النصر والمدر الفني على الطلب الذي تقدم به اللاعب فيكتو أيالا بمنحه إجازة للسفر لبلاده نتيجة لظروفه العائلية.

كما سمح المدير الفني للاعب توماسوف بالسفر لبلاده لعدم مشاركته في مباراة الاتفاق بسبب إيقافه بالبطاقات الصفراء على أن يعاود الثنائي أيالا وتوماسوف للمشاركة في تدريبات الفريق بعد أيام الراحة التي ستمنح للاعبين بعد مباراة الاتفاق.