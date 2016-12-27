الجوازات : إلغاء الجواز عند التأخر عن استلامه 90 يوماً

متابعات – فجر :

دعت المديرية العامة للجوازات جميع المواطنين الذين أصدروا أو جددوا جوازات سفرهم إلكترونياً عبر “أبشر” بسرعة مراجعة إدارات الجوازات التي حددوها لاستلام جوازاتهم.

وأوضح مدير الإدارة العامة للعلاقات والإعلام العقيد محمد السعد أنه قد تم تحديد مدة 90 يوماً كحد أقصى لاستلام جواز السفر بعد إصداره أو تجديده إلكترونياً، وأنه بعد انقضاء هذه المدة دون مراجعة صاحب الجواز لاستلامه سيتم إلغاء جواز السفر مما يترتب عليه عدم استرداد الرسوم، وعند رغبة المواطن بإصدار أو تجديد جواز سفره فإن عليه إعادة طلب الخدمة من جديد وفقاً لجميع متطلباتها نظراً لأن الجواز السابق قد تم إلغاؤه لعدم استلامه خلال المدة المحددة.

وحث العقيد السعد المواطنين الاستفادة من خدمة إيصال الوثائق عبر البريد السعودي بخدمة واصل التي تمكنهم من طلب إيصال جوازات السفر الجديدة التي تم إصدارها لأول مرة إلى عناوينهم الوطنية، مضيفاً أنه بالنسبة للجوازات المجددة فإنه يلزم مراجعة إدارات الجوازات التي حددها المواطن عند طلب التجديد إلكترونياً وذلك لتدقيق الجواز السابق.