مايكروسوفت تصل قيمتها السوقية لتريليون دولار كأول شركة في التاريخ

متابعات – فجر :

يبدو أن مايكروسوفت ستكون أول شركة تكنولوجية في التاريخ تصل قيمتها السوقية إلى تريليون دولار، متفوقة على باقي الشركات الأخرى، وذلك حسب ما أعلن ميشيل ماركويسكي المحلل في شركة التحليلات السوقية Equities.com.

وبالعودة إلى شهر فبراير 2015، كانت القيمة السوقية لشركة أبل تجاوزت 710 مليارات دولار، وهو ما جعل أبل أول شركة في التاريخ تدخل قيمتها أكثر من 700 مليار دولار، واستطاعت عملاق التكنولوجيا أن تصل قيمتها في نهاية المطاف إلى أكثر من 775 مليار دولار، وذلك قبل أن تتراجع مرة أخرى إلى القيمة الحالية 617 مليار دولار، وفقاً لما نشره موقع phonearena الهندي.

وعلى الرغم من أن مايكروسوفت تحتل المرتبة الثالثة حالياً بعد شركتي أبل و Alphabet “الشركة الأم لجوجل”، فإن مايكروسوفت ستكون أول شركة تصل قيمتها إلى تريليون دولار، وذلك بالاعتماد على البيانات الحالية لهذه الشركات.

وتمتلك مايكروسوفت فرصة أفضل للتريليون دولار من شركة أبل، حيث يرى ماركويسكي أن شركة البرمجيات مثل مايكروسوفت قابلة للتطور بشكل أكبر، ويمكن أن تصل إلى عدد أكبر من الناس الذين يستخدمون أجهزة أبل، فيما يقول المحللون إن الاستحواذ على شبكة LinkedIn ساعد على رفع تقييم مايكروسوفت لأن قيمة الأرباح من وسائل التواصل الاجتماعي أعلى.

وللوصول إلى تريليون دولار من القيمة، سيكون على مايكروسوفت مضاعفة أسعار أسهمها، والاستفادة من زيادة عدد المشتركين في LinkedIn إلى 700 مليون بحلول 2020 بدلاً من 4333 مليوناً فى الوقت الحالي.