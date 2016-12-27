هبوط طائرة اضطرارياً في الدنمارك بسبب البرق

متابعات-فجر :

ضرب البرق طائرتين متجهتين إلى كوبنهاغن، أثناء العاصفة التي ضربت البلاد تزامناً مع الاحتفال بـ”يوم الصناديق”، وهو يوم عطلة في دول الكومنولث،

ما أجبر إحدى الطائرتين على الهبوط اضطرارياً في جزيرة بورنهولم في الدنمارك،

بحسب ما ذكرته الشرطة اليوم الثلاثاء. وهبطت الطائرة التابعة للخطوط الجوية الاسكندنافية (ساس)، والتي غادرت من مدينة ريكيافيك وعلى متنها 111 شخصاً، أمس الاثنين، وظلت طوال الليل على الجزيرة.فيما تمكنت الطائرة الثانية القادمة من لندن، من استكمال رحلتها إلى كوبنهاغن.وكانت السويد والنرويج والدنمارك تعرضت أمس الاثنين لعاصفة “أورد” القوية التي تسببت في وقوع فيضانات في شوارع المدن الاسكندنافية، واقتلاع الأشجار وانقطاع التيار الكهربائي.