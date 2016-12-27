قائد قوات الطوارئ الخاصة يرعى حفل تخريج دورة مهام وواجبات قوات الطوارئ

متابعات-فجر :

رعى معالي قائد قوات الطوارئ الخاصة الفريق خالد قرار الحربي صباح أمس الأول حفل تخريج دورة مهام وواجبات قوات الطوارئ الخاصة التأهيلية رقم (18-19) بمركز التدريب التخصصي بمنطقة الرياض صباح امس الاول حيث بدأ الحفل بالقرآن الكريم وبعدها كلمة لقائد مركز التدريب التخصصي بمنطقة الرياض المقدم سلمان العمر الذي اكد خلال كلمته اهمية التدريب وكذلك الدعم الا محدود من قبل المسؤولين بقوات الطوارئ بالنهوض بالعملية التدريبية ، مؤكدا ان الخريجين اتقنوا بكل حرفية مهام وواجبات قوات الطوارئ الخاصة خلال مدة وجيزة . بعد ذلك كلمة الخريجين القاها نيابة عنهم الخريج سالم البلوي بعد ذلك استعرض الخريجين مهارة الرماية بسلاح القناة وبعدة هرولة القوات الخاصة ومن ثم عرض الفصيل الصامت وبعده مهارة الدفاع عن النفس والتعامل مع الأسلحة وبعهدة مهارة النزول بالحبال من البرج بانواعها المختلفة ثم فقرة مهارة فك وتركيب الأسلحة وفرضية اقتحام مبنى ثم مهارة الرماية بالأسلحة الخفيفة على المصدة وبعد ذلك العرض العسكري وأداء القسم ثم كرم المميزين والأوئل من الخريجين بعد ذلك السلام الملكي ثم تجول معالي الفريق الحربي بالمعرض الأمني .

وفي تصريح لوسائل الإعلام اكد معالي قائد قوات الطوارئ الخاصة الفريق خالد بن قرار الحربي ان قوات الطوارئ الخاصة سوف تستضيف خلال الشهرين القادمين التمارين التعبوية ” وطن 87 ” بمشاركة القطاعات الأمنية بوزارة الداخلية .

وقال الفريق الحربي ان قوات الطوارئ الخاصة سوف تحقق بمشئية الله تطلعات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الذي دائما يتابع بشكل كبير مهام القوات لوصولها للمركز الاول في مكافحة الإرهاب عالميا كونها حققت نجاحات متلاحقة في التصدي للارهابيين اثناء المداهمات .

وقال الفريق الحربي ان الأجهزة الأمنية السعودية رائدة ولها السبق في اتقان والتعامل مع التمارين التعبويه ولحرص القيادة على ان يكون رجال الأمن على اهبة الاستعداد وبكل جاهزية لجميع القطاعات الأمنية يتم تنفيذ تمارين تعبوية كل عام .

وحول استخدام قناة امريكية للقطات من مهام وفرضيات قوات الطوارئ الخاصة ، قال الفريق الحربي ان سياسية ولي العهد دائما يؤكد لنا ان الانجازات التي يبذلونها رجال الأمن سوف تحظى باهتمام بالغ من قبل وسائل الاعلام وهذا اكبر دليل على مقولة سمو ولي العهد ، وما بثته القناة تعتبر شهادة عالمية لانجازات قوات الطوارئ الخاصة .

وعن طلبات تلقتها قوات الطوارئ الخاصة لفرضيات وتمارين تعبوية من قبل بعض الدول اكد الفريق الحربي ان جميع الوفود الذين حضروا للتمارين التعبوية لقوات الطوارئ طوال الاعوام الماضية دائما يطلبون اشرطة فيديو من الفرضيات بهدف ا لاستفادة منها وتطبيقها لدى اجهزتهم الأمنية ، مشيراً إلى ان قوات الطوارئ الخاصة تحرص على مد جسور التعاون مع جميع الدول الشقيقة والصديقة بما يحقق الأمن ويقضي على الارهاب وفق سياسة القيادة .

واعرب الفريق الحربي عن سعادته بانضمام كوكبة من أبناء الوطن الخريجين لميدان الشرف مع زملائهم في قوات الطوارئ الخاصة ، مبينا انضمام 425 خريجا من أبناء قوات الطوارئ الخاصة بعد اتقانهم لعدة مهارات وتطبيقات ميدانية وبحرفية عالية خلال 8 أشهر وعزا هذا الفضل بعد الله لولي العهد الذي يعمل دائما بصمت ويتابع بدقة ودائما يتطلع ان تكون قوات الطوارئ في المركز الأول عالميا ويدعمها بما يخدم المنظومة الأمنية .