ساحل أمالفي الإيطالي وروعة الشواطىء

متابعات-فجر:

يعد ساحل أمالفي أيقونة سياحية في الجنوب الإيطالي، إن لم تزره فقد فاتك الكثير، فهو وجهة سياحية فريدة لها من المميزات ما يجعلها واحدة من مواقع اليونسكو للتراث العالمي، فهناك ستتعجب من مشاهد المنازل المعلقة على الصخور، والازهار المتدلية في مظهر رائع وكأنها ترحب بالسائحين، علاوة على روعة الشواطىء والمدن السياحية التي لامثيل لها.

كما أن الطريق المؤدي إلى ساحل أمالفي يقدم لك عزيزي المسافر مجموعة من أجمل المناظر الرائعة والمبهجة في إيطاليا عامة، حيث تجد المنحدرات الشاهقة التي تتخللها المدرجات الجميلة والحدائق الخضراء المعلقة في سماء المنطقة تتزين ببساتين من حدائق الزيتون والليمون.