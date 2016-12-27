شقيقة قاتل السفير الروسي : تمنينا لو أنه قتل في أحد الانفجارات كنا سنشعر بالفخر ..ولا نريد جثمانه

متابعات -فجر

قالت شقيقة قاتل السفير الروسى فى أنقرة، إن عائلتها تشعر بالعار مما فعله شقيقها، وأنها لا تريد استلام جثمانه لدفنه

، بحسب صحيفة “حرييت” التركية.

وأضافت إن والدتها تمر بظروف صحية سيئة للغاية، مضيفة بلسان عائلتها: “لقد تمنينا لو أنه قتل فى أحد الانفجارات التى ضربت البلاد، كنا سنشعر بالفخر”.

وأوضحت سحر ألطن طاش الشقيقة الكبرى للضابط التركى الذى اغتيال السفير الروسى مولود ألطن طاش أنها لاحظت فى شريط الاغتيال المصور أن شقيقها كانت تصدر عنه حركات غريبة: “حركاته الغريبة لفتت نظرى، كان يبدو وكأنه ينتظر أوامر من أحد، قبل أن يطلق النار على السفير”.

واضافت إن شقيقها كان أحد الطلاب المجتهدين، لم يكن لديه حلم بأن يصبح ضابط شرطة، لقد اتخذنا هذا القرار كأسرة واحدة ودخل امتحان مدرسة الشرطة، أردنا هذا العمل له لأنه كان مضمون وكانت مدرسة الشرطة أرخص من غيرها من المدارس.

فيما نفت شقيقة قاتل السفير الروسى أن يكون شقيقها منتميا إلى جماعة فتح الله كولن، قائلة أنه أخيها كان يصلى الجمعة والتراويح قليلا، فقد تعلما القرآن فى صغرهما، لكنه بدأ الانتظام فى الصلاة فقط عندما التحق بكلية الشرطة، وأكدت على أن عائلتها ليست متشددة وأن سلوكها منفتح لكنها -على الأقل- تملك بعض الحدود من الإيمان.

وأختتمت سحر الطنطاش حديثها قائلة أن شقيقها القاتل طلب من أسرته فى آخر زيارة لها فى أكتوبرالماضى، مساعدته فى اختيار فتاة للزواج منها، وقال لهم: “لم أعد أستطيع العيش وحيدا، أرغب فى الزواج، ساعدونى”.