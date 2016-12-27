التدريب التقني يعلن عن تدريب أكثر من 183 ألف في معاهد التدريب الأهلية

واس – فجر

أعلنت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني عن تدريب 183691 متدرب ومتدربة في معاهد ومراكز التدريب الأهلية بالمملكة خلال العام الهجري الماضي، وذلك في أكثر من 300 تخصص تـم تحديدها بناءً على احتياج القطاع الخاص.

ومن جانبه ، قال المتحدث الرسمي للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني فهد العتيبي أن المؤسسة تعمل على تشجيع القطاع الخاص في الاستثمار بالتدريب، كي يسهم في تقديم برامج تدريبية تتوافق في سد حاجة سوق العمل من القوى البشرية المؤهلة، حيث تقوم المؤسسة من خلال الإدارة العامة للتدريب الأهلي بالترخيص للقطاع الخاص، لافتتاح منشآت تدريبية، والإشراف على جودة التدريب في تلك المنشآت ومطابقتها لاشتراطات وأنظمة ولوائح التدريب الأهلي، ومن ثم التأكد من جودة المخرجات.

وأضاف العتيبي إلى أن منطقة الرياض تصدرت أعداد المتدربين في معاهد التدريب الأهلي بنسبة 33%، تلتها منطقة مكة المكرمة بنسبة 32% ثم المنطقة الشرقية بنسبة 15.4%، فيمـا بلغ إجمالي أعداد المعاهد والمراكز التدريبية الأهلية 945 في مختلف مدن ومحافظات المملكة.

وأوضح المتحدث الرسمي للمؤسسة أن الدورات التدريبية التي قدمتها مراكز ومعاهد التدريب الأهلية كانت في عدة مجالات أبرزها الحاسب الآلي والسفر والسياحة والجيولوجيا والبترول والغاز والإعلام والتجميل والتفصيل والديكور والتطوير الإداري.

الجدير بالذكر ان المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني تعمل على تقديم المزيد من التسهيلات للمستثمرين في قطاع التدريب الأهلي خلال الفترة القادمة، مع المحافظة على ضمان جودة التدريب وتقديم الخدمات للراغبين في الاستثمار في قطاع التدريب عبر الإدارة العامة للتدريب الأهلي أو فروعها الموزعة في جميع مناطق المملكة، البالغ عددها 23 فرعاً بمختلف مناطق المملكة.